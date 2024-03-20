〈能源盤後〉市場權衡全球供需風險 原油連二日收5個月高點

鉅亨網編譯許家華 2024-03-20 06:08

交易員權衡全球供需的潛在變化之際，國際油價周二 (19 日) 蟬聯 5 個月來的最高點。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 75 美分或 0.9%，收每桶 83.47 美元，為近月 WTI 原油連續第二日創下去年 10 月下旬以來最高收盤價。該期貨周三收盤到期。

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 57 美分或 0.7%，收每桶 82.73 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 49 美分或 0.6%，報每桶 87.38 美元，也是近月 Brent 原油連續第二日收在去年 10 月下旬以來最高收盤價。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 0.2%，收每加侖 2.76 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1%，收每加侖 2.76 美元。

4 月交割的天然氣價格上漲 2.4%，收每百萬 Btu 1.74 美元。

市場推動力

Exinity 首席市場分析師 Han Tan 表示：「隨著供應方風險再次引起市場關注，基準原油期貨以回升至數月高點。在俄羅斯煉油廠遇襲、中國經濟數據高於預期，以及伊拉克承諾降低石油出口之後，本周初油價獲得看漲動力。」

據報導，俄羅斯煉油廠因烏克蘭軍隊連續發動一連串無人機襲擊而受損。然而，德國商銀大宗商品策略師 Thu Lan Nguyen 認為，長期受損可能會讓更多俄羅斯原油轉向出口。

摩根大通分析師表示，即使俄羅斯持續減產 50 萬桶 / 日，俄羅斯應也能維持石油出口在當前水準直至 6 月底。

「俄羅斯可以透過提高原油出貨量，來抵消每日 20 萬桶的汽油禁出口量來實現這一目標。因為無人機襲擊，加上 4 到 6 月維修期間的處理率較低，所以煉油廠的運作受到限制。6 月之後，俄羅斯可能不得不削減出口以符合較低的原油產量規定，奠定 OPEC+ 6 月會議的爭吵基礎。」

與此同時，美國聯準會 (Fed) 周三的貨幣政策決定可能會對經濟和能源需求產生影響。

Tan 表示，Fed 可能推遲 6 月降息，這會縮限油價上漲空間，加上美國原油產量仍上升，以及中國經濟復甦進一步受阻等因素的限制。

倘若 Fed 真的堅持今年降息 3 次、每次 25 個基點的預期，石油多頭可能會獲得一劑強心針，因為這轉而會提振美國石油需求，同時令美元走疲。

然而，如果 Fed 對於利率維持「更高更久」的立場更強硬，基準原油價格恐被迫回吐近期的部分漲幅。

能源資訊局 (EIA) 周三將公布美國上周石油供應數據。