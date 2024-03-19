報導：蘋果考慮更改Apple ID名稱為Apple Account 強化AI

鉅亨網新聞中心 2024-03-19 14:20

蘋果 (AAPL-US) 正在考慮很快更改其「Apple ID」的名稱，並將其重新命名為「Apple Account」。 因此，就像 Android 用戶稱之為 Google 帳戶一樣，Apple 用戶也必須參考其專用的 Apple 帳戶來存取 iCloud 和 App Store 等各種服務。

據《MacRumors》報導，蘋果計畫在 2024 年將全系統更名為「Apple Account」。《彭博》記者 Mark Gurman 也進一步證實了這種可能性。

Gurman 在最新的通訊中表示，蘋果計畫在 2024 年稍後將 Apple ID 重新命名為 Apple Account，與 iOS 18 和 watchOS 11 等主要軟體更新同時進行。蘋果可能會在 2024 年全球開發者大會 (WWDC) 上介紹這項變更，讓開發人員有時間在秋季發布之前，調整他們的應用程式。

與此同時，蘋果已經使用術語「Apple 帳戶餘額」來表示添加到 Apple ID 的資金。

雖然轉換的原因尚不清楚，但與「Apple ID」相比，「Apple Account」提供了一個更簡單、更具描述性的名稱。 逐步淘汰使用了二十多年的熟悉的「Apple ID」對用戶來說意義重大。 然而，新名稱可能旨在更好地反映該帳戶的功能，以及其所包含的廣泛服務。

同時，在談論 WWDC 和新的更新時，所有的目光都集中在蘋果的新作業系統更新上—iOS 18。根據 Gurman 的說法，這可能標誌著蘋果歷史上最重要的 iPhone 作業系統更新之一。 他透露，iOS 18 預計將引入大量新功能，包括名為「Project Graymatter」的人工智慧改造。

Gurman 表示，這套全面的 AI 功能和服務將增強 iPhone 的功能。 與三星等提供獨立人工智慧功能的競爭對手不同，iOS 18 可能不僅僅專注於為現有應用程式加入人工智慧功能，並提升各領域的使用者體驗。

此外，在生成式人工智慧的支援下，對郵件和便箋等第一方應用程式的改進，可以提供自動摘要和翻譯等功能，從而提高效率和便利性。