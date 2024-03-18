鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至20元，預估目標價為180元
鉅亨網新聞中心 2024-03-18 16:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對長榮(2603-TW)做出2024年EPS預估：中位數由19.52元上修至20元，其中最高估值26.55元，最低估值8.79元，預估目標價為180元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|26.55(26.55)
|17.04
|9.28
|最低值
|8.79(8.79)
|-5.15
|9.28
|平均值
|18.97(17.94)
|8.22
|9.28
|中位數
|20(19.52)
|7.74
|9.28
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|349,585,000
|322,245,000
|281,981,000
|最低值
|260,760,000
|245,404,490
|281,981,000
|平均值
|307,292,450
|285,458,360
|281,981,000
|中位數
|312,491,450
|286,601,340
|281,981,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|16.7
|87.07
|45.57
|5.06
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|276,714,825
|627,283,761
|489,406,832
|207,077,912
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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