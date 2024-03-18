外資近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2024-03-18 08:50
1. 外資累計賣超 5 日的股票
群益台灣精選高息 (00919-TW)、長榮航 (2618-TW)、群創 (3481-TW)、華邦電 (2344-TW)、長榮 (2603-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
群益台灣精選高息 (00919-TW)、長榮航 (2618-TW)、長榮 (2603-TW)、華邦電 (2344-TW)、群創 (3481-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
群益台灣精選高息 (00919-TW)、長榮航 (2618-TW)、長榮 (2603-TW)、華邦電 (2344-TW)、大華優利高填息30 (00918-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
群益台灣精選高息 (00919-TW)、長榮航 (2618-TW)、長榮 (2603-TW)、臺企銀 (2834-TW)、英業達 (2356-TW)
5. 外資當日 (15) 賣超的股票
長榮航 (2618-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、長榮 (2603-TW)、臺企銀 (2834-TW)、中信上游半導體 (00941-TW)
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