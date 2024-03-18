SK海力士重組中國業務 清算上海公司、重心移至無錫

鉅亨網新聞中心 2024-03-18 14:10

據韓媒《朝鮮日報》報導，南韓最大的半導體公司之一 SK 海力士正在重組在中國的業務。該公司計畫關閉 2006 年成立的上海公司，並將業務重心轉移到其半導體製造工廠所在的無錫，作為其在中國的新業務中心。

根據 SK 海力士 17 日發布的 2023 年審計報告顯示，該公司自去年第四季以來，一直在清算其上海半導體銷售公司。 自 2006 年上海銷售公司成立以來，已有 17 年。

有報導稱，上海銷售公司雖然曾是中國市場的銷售冠軍，但隨著市場格局的變化，其地位已逐漸被邊緣化。 而無錫作為 SK 海力士在中國的生產重鎮，擁有完善的產業鏈和配套設施，成為了公司中國業務的新基地。

SK 海力士在中國有三家工廠，包括無錫 DRAM 廠、大連 NAND 快閃記憶體廠和重慶封裝廠。無錫生產銷售公司已成為 SK 海力士在中國的業務中心。

由於上海與無錫地理位置相近，且 SK 海力士中國業務中心轉移至無錫，因此公司決定清算上海銷售公司以提高效率。