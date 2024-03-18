【總經焦點】FOMC會議即將舉行，本週如何布局？一文掌握最新總經大事

鉅亨研報 2024-03-18 11:07

一、上週盤勢與本週大事 - 美國公告 CPI，靜待下週 FOMC

上週美國公告 CPI，月增略高於預期，而 FOMC 會議前，關鍵理事會委員發表談話，再次表示未來縮表放緩，且降息是合理且維持方向不變。本週台股再次挑戰兩萬關卡，但隨即呈現強烈賣壓，靜待美國降息時程確定，整體格局維持多頭排列，可望股市拉回再行布局。

二、美債殖利率上升的原因 - 升息預期、供需失衡、期限溢價轉正，推動殖利率上升

在過去這一年多來，美國公債殖利率上升的原因，主要與聯準會升息有關，因為在利率上升之後，對於投資人而言，美國公債就變得沒那麼有吸引力，便會開始拋售手上的債券，而當市場上債券的供給量變多後，債券價格下跌，債券殖利率上升，從下圖也能明顯的看出美債殖利率與基準利率呈現正相關的趨勢。

此外，聯準會在升息的同時也持續進行縮表，每月預計會縮表 950 億美元，截至 11 月初，聯準會資產負債表規模已經相較去年五月的峰值減少了超過 1 兆美元，而美國財政部持續擴大發債規模，也進一步增加對債券的供給；在需求方面，聯準會是美債最大的需求者，但從 2022 年開始，聯準會為了抑制通膨，開始縮減債券購買量，另外美債國外第二大持有者中國，已連續 5 個月減持美債。因此，美債供給增加，但需求卻減少的情形，推動美債殖利率上升。

另一項推升美債殖利率的重要因素是期限溢價轉正。美國長債殖利率由通膨預期、實質利率預期、期限溢價組成，其中期限溢價（term premiums）是對投資者持有長期債券的風險補償，以往由於持有長債利大於弊，期限溢價為負值，是殖利率上升的阻力，但近期因為美國政府大量發債，持有長期債券的風險升高，使得期限溢價轉正，成了推升長債殖利率的一股力道。

三、美債殖利率上升的影響 - 對股市產生排擠效應、利差擴大美元走強

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