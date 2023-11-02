益張搶攻醫療照護產品有成 前三季每股純益3.74元

全球置物設備廠益張 (8342-TW) 搶攻高毛利醫療照護產品市場有成，彌補商用展示櫥櫃銷售大幅衰退情況，帶動第三季單季毛利率走高，每股純益 1.61 元，前三季每股純益 3.74 元。

益張第三季營收 3.45 億元，毛利率達 24.63%，爲上櫃以來單季毛利率次高，季增 2.41 個百分點，年增 6.02 個百分點，稅後純益爲 5359 萬元，季增 8.93%，年減 15.72%，單季每股 1.61 元。

益張前三季營收 9.92 億元，毛利率 22.14%，年增 4.06 個百分點，稅後純益爲 1.26 億元，每股純益 3.74 元。

益張主管指出，受烏俄戰爭及高通膨影響，歐洲市場終端需求緊縮，前三季商店展示設備較去年同期下滑近 70%，但受惠高附加價值的醫療照護系列產品需求暢旺，累計前三季醫療照護業績已較去年同期成長 1.34 倍，加上廠內自動化生產效能提升及瓶頸製程效率有明顯改善，第三季單季毛利率攀升至 24.6%。

益張主管表示，前三季獲利較去年同期衰退，主要受匯兌收益減少影響，前三季累計匯兌收益僅 1540 萬元，較去年同期縮水 8 成。

展望第四季，益張認為，隨著歐洲區經濟逐漸解凍，客戶拉貨動能回溫，商店展示設備業績可望緩步穩回升，加上醫療照護系列產品需求成長，對未來挑戰抱持樂觀看待。