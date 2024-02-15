台灣鋼筋年需求量600萬噸！國內鋼鐵廠營運近況及展望一文看懂

鉅亨研報 2024-02-15 10:16

東鋼為北部主要鋼筋大廠，市占率約 20%，全台第一大：東鋼為一電爐廠，主要生產鋼筋和 H 型鋼，鋼筋市占率約 20%(以銷售量來看)，H 型鋼市佔率 65%。1H23 年鋼筋合併銷售 99.7 萬噸 (+3%YoY)，型鋼銷售 17.7 萬噸 (+20%YoY)，以銷售金額來看，鋼筋、型鋼和鋼構營收比重分別為 58%、26% 和 14%，分別較去年同期 + 4%、-16% 和 - 14%。條鋼的原物料為廢鋼，廢鋼走勢成為條鋼盤價調整的重要參考指標，國內廢鋼佔 5 成。內銷佔 86%，外銷佔 14%。

鋼筋呈完全競爭態勢、盤價依循廢鋼成本; H 型鋼為寡占競爭態勢、東鋼議價力強：

國內鋼筋需求量約 600 萬噸 / 年，但鋼筋產量 (電爐一貫廠 + 單軋廠進口小鋼胚軋延成鋼筋) 約 900 萬噸，在供給相對多情勢下，國內鋼筋廠的週盤價普遍依循廢鋼收購成本加成(國內廢鋼自給率約 60%、40% 進口美日廢鋼)。而 H 型鋼為寡占競爭態勢(東鋼市占近 60%)，優勢品牌廠商對上游廢鋼成本及下游 H 型鋼客戶具議價力，H 型鋼價格及利差相對穩健。

高雄大業廠加入營運，小尺寸鋼筋產能顯著提升：Sep2022 東鋼標得源鋼在高雄的廠房設備 (更名為大業廠)，交易金額 24.3 億元。大業廠只有電熱爐，從東鋼越南廠進口小鋼胚(每月 2 萬噸，9 月提升到 3 萬噸) 後軋延成小尺寸鋼筋，Mar2023 開始穩定生產，產能 35 萬噸 / 年，主要供應中南部小尺寸鋼筋，產能利用率 95%。

越南廠虧多盈少、力拚轉盈：東鋼越南廠 2019 年以前主要以銷售鋼胚為主，4Q19 鋼筋廠加入營運，鋼市好轉，越南轉虧為盈，受到疫情干擾，越南 4Q21 出現虧損，Mar2023 供應部分小鋼胚給大業廠。

2018~2023 年持股 100% 的越南廠虧多盈少，分別虧損 5、8、4 億元，2021 年小獲利 1.2 億元，2022 年大虧近 10 億元，2023 年預估虧損約 5 億元。未來越南廠若能縮小虧損或轉獲利，將對東鋼整體業績再上層樓有顯著助益。

市場獲利預估：預估 2023 年營收 610 億元 (+1.8%YoY)， 稅後獲利 46 億元 (+15.1%YoY)，稅後 EPS 為 6.3 元，每股淨值為 42.5 元。預估 2024 年營收 608 億元 (-0.3%YoY)，稅後獲利 39.8 億元 (-13.4%YoY)，稅後 EPS 為 5.45 元，每股淨值為 44.9 元。假設配息 65%，配發現金股利 4.1 元，現金殖利率逾 5%。

歷史評價：2021 年後，股價墊高至 1.5XPBR 以上

國內條鋼電爐廠對上游原料、下游客戶具議價力，在 2017~2023 年國內營建核發建照連六年增長帶動國內條鋼需求增長，激勵東鋼獲利結構性墊高。在高股息殖利率支撐下，股價評價支撐墊高至 1.5X PBR。

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