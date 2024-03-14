盤後速報 - 聯寶(6821)下週(3月21日)除息1.56元，預估參考價42.99元
鉅亨網新聞中心 2024-03-14 17:08
聯寶(6821-TW)下週(3月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.56元。
以今日(3月14日)收盤價44.55元計算，預估參考價為42.99元，息值合計為1.56元，股息殖利率3.5%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
聯寶(6821-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為磁性元件類：PoE、車用、LAN、TLVR、XDSL及CMC....等變壓器。無線充電模組類：無線充電器、電源模組及智控模組。近5日股價下跌3.26%，櫃買市場加權指數下跌1.84%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/21
|44.55
|1.5597
|3.5%
|0.0
|2023/04/07
|55.7
|2.01
|3.61%
|0.0
|2022/06/23
|33.2
|1.1
|3.31%
|0.0
|2021/07/23
|30.2
|1.0
|3.31%
|0.0
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