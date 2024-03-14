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鉅亨速報

盤後速報 - 聯寶(6821)下週(3月21日)除息1.56元，預估參考價42.99元

鉅亨網新聞中心 2024-03-14 17:08

聯寶(6821-TW)下週(3月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.56元。

以今日(3月14日)收盤價44.55元計算，預估參考價為42.99元，息值合計為1.56元，股息殖利率3.5%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

聯寶(6821-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為磁性元件類：PoE、車用、LAN、TLVR、XDSL及CMC....等變壓器。無線充電模組類：無線充電器、電源模組及智控模組。近5日股價下跌3.26%，櫃買市場加權指數下跌1.84%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/21 44.55 1.5597 3.5% 0.0
2023/04/07 55.7 2.01 3.61% 0.0
2022/06/23 33.2 1.1 3.31% 0.0
2021/07/23 30.2 1.0 3.31% 0.0

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