外資再加碼鴻海、金融股 與自營商聯手砍出00919共33萬張

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-14 18:42

台股今 (14) 日挑戰 2 萬點失利，尾盤在台積電拉抬下，終場僅小漲 9.41 點或 0.05%，以 19937.92 點作收。三大法人今天合計買超 49 億元，其中，外資買超僅 4.88 億元可觀察出換股操作，擴大加碼鴻海、金融股，大砍高股息 ETF。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 4.88 億元，連 3 買；投信同站買方，買超 15.65 億元，連 10 買；自營商則站賣方，賣超 70.23 億元。

外資今天最青睞鴻海，買超鴻海 5.5 萬張，成為外資買超第一名。此外，外資今天加碼多檔金融股，買超前十名中就有 7 檔金融股，包括國泰金 2.1 萬張，玉山金 1.4 萬張，彰銀 1 萬張，台新金 1 萬張，兆豐金 9133 張，元大金 9109 張，華南金 7772 張。另外，也買超大亞 8151 張，寶成 7787 張。

外資今天賣超前 10 名中，有 3 檔為高股息 ETF，包括 00919 群益台灣精選高息，遭外資賣超 7.4 萬張，成外資賣超第一名。此外，還大砍 00929 復華台灣科技優息 5.7 萬張，00918 大華優利高填息 1.3 萬張。

值得注意的是， 00919 群益台灣精選高息爆出 50.5 萬張的歷史天量，除了是台股成交量第一大，也再度創下所有原型台股 ETF 單日成交量最高紀錄，但卻遭到外資和自營商聯手砍殺，除了外資賣超 7.4 萬張外，自營商更賣出 16.38 萬張，合計賣超 33.78 萬張。

外資除大舉調節高股息 ETF 外，也賣超長榮航 5.7 萬張，開發金 2.1 萬張，長榮 1.5 萬張，上曜 1.1 萬張，陽明 1 萬張，大聯大 8489 張，光寶科 8038 張。

投信買超方面，投信今天最青睞聯電，買超 9483 張，同時也買超鴻海 7013 張，中信金 6497 張，元大金 4786 張，長榮 4148 張，瑞儀 2913 張，啟碁 2724 張，力成 2197 張，群光 1809 張，以及京元電子 1524 張。