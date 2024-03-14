search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 普鴻(6590)下週(3月21日)除息5元，預估參考價97.0元

鉅亨網新聞中心 2024-03-14 17:08

普鴻(6590-TW)下週(3月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(3月14日)收盤價102.00元計算，預估參考價為97.0元，息值合計為5.0元，股息殖利率4.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

普鴻(6590-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊軟體服務。電子資訊供應服務。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數下跌1.84%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/21 102.00 5.0 4.9% 0.0
2023/03/23 80.0 3.8 4.75% 0.0
2022/03/24 69.2 3.8 5.49% 0.0
2021/03/26 61.6 3.5 5.68% 0.0
2020/07/07 60.0 2.15 3.58% 0.0

最新相關新聞






Empty