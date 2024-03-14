盤後速報 - 普鴻(6590)下週(3月21日)除息5元，預估參考價97.0元
鉅亨網新聞中心 2024-03-14 17:08
普鴻(6590-TW)下週(3月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
以今日(3月14日)收盤價102.00元計算，預估參考價為97.0元，息值合計為5.0元，股息殖利率4.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
普鴻(6590-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊軟體服務。電子資訊供應服務。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數下跌1.84%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/21
|102.00
|5.0
|4.9%
|0.0
|2023/03/23
|80.0
|3.8
|4.75%
|0.0
|2022/03/24
|69.2
|3.8
|5.49%
|0.0
|2021/03/26
|61.6
|3.5
|5.68%
|0.0
|2020/07/07
|60.0
|2.15
|3.58%
|0.0
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