〈陸港盤後〉中國推「以舊換新」方案 市場不領情

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-14 16:30

中國 A 股市場三大指數周四（14 日）收盤同步走低，滬指跌 0.18%，國務院周三宣布，啟動汽車、家電產品以舊換新，推動家裝消費品換新，並指示要適當降低乘用車貸款首付比率，但投資人並未領情。

滬指周四收盤跌 0.18% 報 3,038.23 點，深成指跌 0.52% 報 9,555.42 點，創業板指跌 0.64% 報 1,883.02 點。兩市成交額合計人民幣 1.0072 兆元，「北向資金」淨買入 64.22 億元。

旅遊、港口、環保、煤炭、醫藥等類股走高，有色、石油、房地產等族群上揚，媒體、半導體、農業、券商等類股走低。

香港恒生指數周四收盤跌 0.71%，報 16,961.66 點，恒生科技指數跌 1.44%，報 3,603.83 點。

據《財聯社》報導，中共總書記習近平 2 月 23 日在中央財經委員會第四次會議上強調，加快產品更新換代是推動高品質發展的重要舉措，既利當前、更利長遠。於是，國家發展改革委會同有關方面研究起草了《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，經國務院常務會議審議通過後，近日由國務院印發。

國務院在《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》中提出五方面 20 項重點任務：

一是實施設備更新行動。推進重點行業設備更新改造，加快建築和市政基礎設施領域設備更新，支持交通運輸設備和老舊農業機械更新，提升教育文旅醫療設備水準。

二是展開消費品以舊換新行動。啟動汽車、家電產品以舊換新，推動家裝消費品換新。

三是展開回收循環利用行動。完善廢舊產品設備回收網絡，支持二手商品流通交易，有序推進再製造和梯次利用，推動資源高水準再生利用。

四是展開標準提升行動。加快完善能耗、排放、技術標準，強化產品技術標準提升，加強資源循環利用標準供給，強化重點領域國內國際標準銜接。

五是強化政策保障。增強財政政策支持力道，完善稅收支持政策，強化金融支持，加強要素保障，強化創新支撐。

在上述強化金融支持方面，國務院表示，要鼓勵銀行機構在依法合規、風險可控前提下，適當降低乘用車貸款首付比重，合理確定汽車貸款期限、信貸額度。

睽違 11 年，由中央財政支持的汽車以舊換新行動，再次成為促消費政策主線。

據《財聯社》報導，知情人士透露：「（以舊換新行動方案）實施辦法和標準的政策細則或在上半年提出。」目前相關部會仍在商討該政策細則，預計將在上半年提出細則。