又一家外資巨頭唱多中國資產 花旗看好比亞迪
鉅亨網新聞中心 2024-03-14 15:00
又一家外資巨頭唱多中國資產，花旗周三（13 日）在最新報告中把比亞迪 (01211-HK) H 股目標價定在 463 港元，相較於最新收盤價，潛在上漲空間達 121%，且評級為「買入」。
據《券商中國》報導，花旗表示，3 月比亞迪在中國的零售銷量有望恢復至 28 萬輛，且總銷量約為 32 萬輛。
據花旗分析，第 1 季比亞迪每輛淨利潤有望穩定在約人民幣（下同）6,000 元的水準，隨著新車型周期到來、成本規模效益強化、銷售動能恢復，以及產品組合改善，第 2 季單車淨利潤有望進一步提升，達到 8,000 元～9,000 元。
此外，花旗預測，比亞迪稅息前利潤率改善的速度可能會超過毛利率的恢復速度。
本周前兩個交易日，比亞迪股價持續大漲，比亞迪 H 股周一、周二分別勁漲 5%、6.2%，周四盤中勁揚 1.81%，報 213.2 港元。
2024 年第十周（3 月 4 日至 3 月 10 日），全新豐田 Camry、日產中大型 SUV 探陸、五菱繽果 PLUS、長安 UNI-Z、比亞迪「榮耀版」密集上市。與此同時，更多車廠推出優惠政策，新車上市和降價優惠同步催動車市。
最新數據顯示，2024 年第十周，比亞迪品牌汽車銷量達 49,395 輛，佔中國汽車市場的比率達到 16.3%，排名全中國第一。大眾汽車排名第二，銷量為 2.49 萬輛，市佔率 8.2%。如果計算比亞迪旗下所有品牌，市佔率將達到 16.9%。
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