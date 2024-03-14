華爾街再唱多！花旗：是時候重新審視中國房地產了

鉅亨網新聞中心 2024-03-14 16:00

花旗分析師 Griffin Chan 等周二（12 日）表示，近來中國房地產行業出現一些積極變化，包括銀行對萬科 (02202-HK) 的支持、新屋銷售逐漸回暖、二手房市場交易量回升，投資人應考慮在第 2 季採取中性看漲的態度。

據《華爾街見聞》周三報導，花旗分析師說，預料萬科將繼續獲銀行支持，且 2023 年第 4 季萬科銷售強勁，9～12 月超過人民幣 300 億元。

花旗分析師進一步指出，3 月最近一周，一二線城市，如深圳、南京、無錫等地，新屋銷售訪客量開始回升，儘管具體數據尚未出爐，但這種趨勢表明市場需求可能正在逐步恢復。此外，二手房銷售也從 1、2 月低點回升到去年 9-12 月的水準。

花旗分析師強調，當前投資人對中國地產股的布局處於低點，這為市場回升提供了有利條件。

據中原地產統計，3 月 2 日至 3 日的周末，北京二手房合計成交量約 1,700 套，明顯比上個周末的 1,100 套多。而剛剛過去的 9～10 日周末，北京二手房成交達到 2,100 套，10 日接近 1,200 套。

上海房地產中心的交易數據也顯示，3 月 1 日 - 3 月 8 日期間，上海每日二手房成交量介於 478 套至 676 套，日均成交量為 571.5 套，是 2 月同期日均成交量的兩倍以上。

此外，中指數據顯示，1～2 月百強建商拿地總額達到人民幣 1,577 億元，較去年同期大幅上升 30.6%，凸顯建商的投資熱情似乎有所回升。