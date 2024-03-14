兩則消息 向狂熱AI賽局潑涼水

鉅亨網新聞中心 2024-03-14 09:00

兩則消息向狂熱的人工智慧（AI）領域潑涼水：一是，Sora 團隊表示，OpenAI 影像生成 AI Sora 仍是一個研究計畫，還不是一個產品，短期內不會向公眾開放，甚至沒有任何時間表；二是，Google、亞馬遜 (AMZN-US) 等科技巨頭悄悄下調對生成式 AI 的預期。

Sora 團隊日前接受播客採訪時表示，目前 Sora 的版本仍是一個研究計畫，不能在 ChatGPT 或其他地方使用。「什麼時候把它變成一個產品，我們甚至沒有任何時間表。我們正處於獲取回饋階段。我們肯定會改進它，但我們應該如何改進它是一個懸而未決的問題。」OpenAI 研究部門主管 Tim Brooks 說。

Brooks 表示，要聽聽安全專家的意見，讓這項技術更安全，要聽聽藝術家的意見，讓這項技術在工作流程中發揮作用。早期的回饋是，用戶希望對影片生成有更多的控制，而不僅僅是文本提示。

OpenAI 在 2 月 15 日釋出幾段 Sora 製作的影音，Sora 可根據文本指令生成 60 秒高畫質流暢影片，可生成具有多個角色、特定類型運動及精確主題和背景細節的複雜場景。繼文本、圖像之後，OpenAI 將 AI 技術延伸到影音領域。

上述公司內部已經開始向銷售團隊調整預期，強調目前生成式 AI 的技術與市場宣傳出現落差。客戶在對新 AI 服務的投資上表現出謹慎態度，擔心成本高昂、準確性不夠等問題。

亞馬遜執行長 Andy Jassy 曾多次向投資人表示，生成式 AI 將為亞馬遜帶來數十億美元的收益。然而，面對目前的技術實際應用與預期之間的差距，他也坦承，這項技術當前的直接收益「相對較小」。