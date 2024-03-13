包庇基隆東岸停車場促參OT案？財政部四點澄清回應

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-13 17:30

關於外傳包庇基隆市東岸停車場促參 OT 案一事，財政部今（13）日發布新聞稿澄清，目前該案已進入訴訟程序中，財政部尊重法院判決結果，倘有促參法規相關疑義將協助提供法規釋疑，該部並無包庇情事。

財政部推動促參司澄清內容如下：

一、OT 案與 ROT 案不同

依促參法規定，OT 案係「民間機構營運政府投資興建完成之建設，營運期間屆滿後，營運權歸還政府」，ROT 案係「民間機構投資增建、改建及修建政府現有建設並為營運，營運期間屆滿後，營運權歸還政府」，兩者差異顯而易見。

二、基隆市東岸停車場無 OT 案轉為 ROT 案之情形

經檢視基隆市東岸停車場案投資契約，明訂該案為 OT 案，其公共建設為既有停車場委託營運，公共建設類別屬交通建設，契約亦明訂另將 1 樓商場及頂樓廣場委託經營，係為附屬事業，該案於 105 年經該市府核定增建 2 樓至 4 樓商場，屬附屬事業之增建，非屬促參法所訂「政府現有建設」之增建、改建及修建，爰該案並無促參法所稱 ROT 案之適用，亦無 OT 案轉為 ROT 案之情形。

三、財政部尊重主辦機關權責，無包庇之情形

基隆市政府於 105 年 9 月 9 日函請財政部推動促參司就「民間機構得否依招商文件及投資契約規範於履約期間增加投資」一節釋疑，因依促參法第 12 條規定「主辦機關與民間機構之權利義務，除促參法另有規定外，依投資契約之約定」，爰該案既無 OT 案轉為 ROT 案適用之虞，財政部推動促參司基於尊重主辦機關權責，請該市府依據投資契約約定，本權責核處，並無疑義，無報載所稱「由地方首長依個案判斷」，亦無外界所稱包庇之情事。

四、附屬事業之增建應依投資契約約定及程序辦理