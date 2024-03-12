又一架波音飛機出狀況 787客機劇烈俯衝致約50人受傷

鉅亨網新聞中心 2024-03-12 13:40

根據《紐西蘭先驅報》報導，周一 (11 日) 智利南美航空 (Latam Airlines) 一架從澳洲雪梨飛往紐西蘭奧克蘭的波音 787-9 客機出現技術問題，在飛行途中發生急降，「劇烈俯衝」幾秒鐘，導致乘客撞上機艙頂，造成大約 50 人受傷，另有機組人員受傷。

這架波音 787-9 夢幻客機最終於奧克蘭降落，現場已有醫護人員及十多輛救護車在現場等候，目前尚不清楚這起事件的起因。

根據航空公司聲明，將事件歸咎於「飛行過程中的技術事件，引起了強烈的運動」。

大約 50 人在現場接受治療，其中大部分傷勢較輕。 一名救護車發言人稱，有 12 人被送往醫院，其中一人據信情況嚴重。

這只是一系列涉及波音飛機的安全相關事件中的最新一起。對波音公司來說，這是動盪的一周，這家美國飛機製造商遭遇了一系列與安全相關的問題。

3 月 4 日，一架波音 737 飛機起飛後不久，因引擎噴出火花，被迫緊急降落在德州休士頓。

兩天後，一架波音 737-800 客機機艙內冒煙，被迫緊急降落在波特蘭。

上周四，一架波音 777-200 飛機在舊金山起飛後，輪胎掉落，砸毀一輛汽車。 這架飛機原定飛往日本，但改道飛往洛杉磯並安全降落。