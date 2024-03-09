〈能源盤後〉美下修就業人數 經濟實力、需求前景堪憂 油價走跌 周線下滑

鉅亨網編譯許家華 2024-03-09 06:01

國際油價周五 (8 日) 收低，致使本周整體下跌，係因為美國先前月度就業數據下修，引起市場對美國經濟實力和石油需求的擔憂。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 92 美分或 1.2%，收每桶 78.01 美元，為 2 月 26 日以來的最低水準。根據道瓊市場數據，近月 WTI 原油本周下跌近 2.5%。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 88 美分或 1.1%，報每桶 82.08 美元，近月 Brent 原油本周下跌 1.8%。

4 月交割的汽油期貨價格下跌 1.1%，收每加侖 2.53 美元，本周下跌 3.3%。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2%，收每加侖 2.64 美元，本周下跌 2.3%。

4 月交割的天然氣價格下跌 0.7%，收每百萬 Btu 1.81 美元，本周下跌 1.6%。

市場推動力

美國數據顯示，2 月新增就業 27.5 萬人高於預期，但同時也下調了 1 月和去年 12 月的新增就業人數，這兩個月的就業成長較前值減少 16.7 萬人。此數據公布後，原油期貨價格延續周五早盤跌勢。

Tradition Energy 市場研究總監 Gary Cunningham 表示，2 月非農就業報告有一些好消息，但「藏在數據中的」是對 1 月和 12 月數據的修正，以及失業率上升至 3.9%。

「對許多人來說，這表明就業明確性下降，大眾休假和旅行的可能性下降，從而表明美國的石油需求下降。」他說。

Cunningham 表示，總體而言，石油「陷入了 OPEC + 長期減產的支撐和全球需求的一些問題之間，而全球需求的問題係由中國設定經濟成長 5%，以及對美國恐無法控制通膨的擔憂情緒所推動。」他指出，儘管 OPEC + 減產，但美國原油產量強勁，這讓交易員猶豫不決，而且伊朗和委內瑞拉原油在不久的將來都有可能流入。

根據標普全球商品洞察 (S&P Global Commodity Insights) 的最新 Platts 調查顯示，OPEC+ 今年 2 月每日生產 4121 萬桶原油。

該調查報告稱，2 月是 OPEC + 最新自願減產措施的第二個月，而最新自願減產措施預計是第一季減產 70 萬桶 / 日。然而，OPEC + 尚未兌現這一承諾。調查顯示，實施減產的 OPEC+ 國家 2 月產量比其合併配額多出 17.5 萬桶 / 日，亦即自願減產的遵循率為 97.8%。

貝克休斯數據顯示，美國活躍石油鑽探數量 3 周來首見下降，本周減少 2 座至 504 座，這意味著美國未來產量可能下降。

同時，中國電動車銷量的成長「吸引了一些關注，但這可能不足以抑制對燃料的需求。」Cunningham 說。

路透報導，引述中國乘用車協會的數據，中國 1 月至 2 月的電池電動車銷量增長 18.2%，但 2023 全年電池電動車銷量增長 20.8%。