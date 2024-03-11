【總經焦點】歐洲央行維持利率水準，下修通膨經濟成長預測！一文掌握上週大事

鉅亨研報 2024-03-11 13:49

中國的兩會取消會後的總理中外記者會，而在兩會上，政府提出將發行超長期特別國債來支撐地方經濟，並且提出「新質生產力」作為政府工作任務的第一要點。其次是歐洲央行利率決議，第四度宣布維持利率水準，同時調降通膨和經濟成長的預測，市場認為有望與美國聯準會同調在六月降息。

一、上週盤勢與本週大事– 中國兩會打破三十年慣例，取消總理記者會

上週大事紀多，首先是中國的兩會取消會後的總理中外記者會，而在兩會上，政府提出將發行超長期特別國債來支撐地方經濟，並且提出「新質生產力」作為政府工作任務的第一要點。其次是歐洲央行利率決議，第四度宣布維持利率水準，同時調降通膨和經濟成長的預測，市場認為有望與美國聯準會同調在六月降息。

二、歐洲央行利率決議重點– 放鬆限制性立場，同步下調經濟與通膨預期

在 3/7 歐洲央行 ECB 舉行利率會議，維持三大利率不變，也是第四度暫停升息，同時將維持縮表計畫不變，被外界認為升息循環已結束。會後記者會中，央行行長 Christine Lagarde 表示將開始討論放寬限制性立場 (restrictive stance)，暗示可能在六月的利率會議上降息。

在新一季的經濟預測中，ECB 下修了全年經濟成長預估至 0.6%，同時也下調通膨至 2.3%，預期到 2025 年可降至 2.0%。目前歐元區的通膨緩解速度比美國來得快速，核心通膨下降速度也較快。未來關注重點將是薪資通膨，隨著職位空缺減少，第四季度工資數據將放緩。市場預期今年可能會三次調降銀行存款利率，利率在年底達到 3.25% 左右。

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