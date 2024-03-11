〈陸港盤後〉 中國2月CPI轉正 A股三大指數齊揚

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-11 16:30

中國 A 股市場三大指數周一（11 日）收盤齊揚，滬指漲 0.74%，利多是 2 月消費者物價指數（CPI）轉正。

滬指周一收盤漲 0.74% 報 3,068.46 點，深成指大漲 2.27% 報 9,581.53 點，創業板指勁漲 4.6% 報 1,890.41 點。兩市成交額合計人民幣 1.0059 兆元，「北向資金」淨買入 102.61 億元。

釀酒、食品飲料、汽車、醫藥族群大幅走高，房地產、電力、券商等類股上揚。

香港恒生指數周一收盤漲 1.43%，報 16,587.57 點，恒生科技指數勁揚 2.86%，報 3,482.29 點。

中國國家統計局上周六公布的數據顯示，2 月 CPI 較去年同期攀升 0.7%，為去年 9 月以來首次正成長，升幅大於經濟學家原估的 0.3%。核心 CPI 上升 1.2%，更寫下 2022 年 9 月以來最大升幅。

海通證券表示，2 月 CPI 表現優於預期，春節較熱的出行和文娛活動是主要的推動力，假期過後日常消費能否同樣快速恢復，仍需要看民眾的就業和收入恢復情況。

中國首席經濟學家論壇理事長連平表示，中國消費市場呈現出增長快、結構新、活力足、潛力大等特點，但消費也暴露出需求仍偏弱、人均消費下降、汽車和房地產銷售較差等問題。

連平說，儘管春節旅遊總收入和出遊人數均創下近幾年新高，但人均旅遊消費仍未回到疫情前水準。文旅部的數據顯示，春節八天長假，人均旅遊消費為人民幣 1,335 元，較 2019 年回落 10%。

保銀資產管理公司（Pinpoint）首席經濟學家張智威（Zhiwei Zhang）認為，現在就斷定中國通縮告終時間還早了點，國內需求仍相當疲弱，財政刺激措施帶動內需回升需要時間。

《彭博》也指出，經濟學家質疑北京刺激需求的能力。眼下房地產產業仍然是一個弱點，消費者也更傾向於把錢存起來，而不是花掉。