OpenAI宮鬥大結局！執行長奧特曼重返董事會

鉅亨網新聞中心 2024-03-11 09:00

研發聊天機器人 ChatGPT 的著名人工智慧（Al）公司 OpenAI，在上周六（9 日）連發兩個公告，公布了執行長奧特曼（Sam Altman）被罷免事件的調查結果，宣布奧特曼重返董事會，並增選三名董事會新成員。

去年 11 月，奧特曼被董事會罷免，共同創始人布羅克曼（Greg Brockman）也被逐出董事會。同年 12 月，美國著名律師事務所 WilmerHale 受邀對此次事件展開調查。

OpenAI 上周六在公告中表示，WilmerHale 審查了 OpenAI 超過 3 萬份文件，並進行了數十次訪談，包括 OpenAI 前任董事會成員、OpenAI 高層、前任董事會顧問以及其他相關證人。調查結果發現，董事會與奧特曼之間的信任破裂，導致上述事件發生。

基於審查結果，奧特曼和布羅克曼將繼續帶領 OpenAI，奧特曼重新加入董事會。「我們一致認為，Sam 和 Greg 是 OpenAI 合適的領導者。」OpenAI 董事會主席布雷特 · 泰勒（Bret Taylor）表示。

去年 11 月，OpenAI 董事會突然公開表示，解除奧特曼的執行長職務，掀開了 OpenAI 宮鬥大幕。OpenAI 董事會當時表示：「我們得出的結論是，奧特曼在與董事會溝通時並不坦誠，阻礙了董事會履行職責的能力。」

這場宮鬥大戲幾天後就以奧特曼獲勝告終。奧特曼利用公眾壓力和盟友的勢力復職。彼時，在 OpenAI 770 名員工中，超過 95% 的員工簽署公開信，宣稱如果奧特曼不回歸，他們就辭職。