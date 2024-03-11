身陷「靈車」風暴 理想CEO李想已經九天沒發微博了！

鉅亨網新聞中心 2024-03-11 12:00

理想 MEGA 在 3 月 1 日上市，售價人民幣（下同）55.98 萬，且僅有一款 MAX 配置。

理想執行長李想對首款純電車型寄予厚望，目標是成為 50 萬元以上、不分品類和能源形式銷量第一，預估月銷量可達到 8,000 輛。

可是，現實似乎走向了預期的反面。微信公眾號《品牌頭版》指出，不同於以往新車發布後捷報頻傳，這次 MEGA 發布後，理想顯得低調異常，遲遲未出銷售數據，李想本人也已經九天沒發微博了。

MEGA 銷量究竟有多慘？業界人士透露，理想 MEGA 上市 72 小時的「大定」約 3,218 輛，但退訂量已達 10,297 台。

資本市場的反應倒是相當直接，3 月 1 日上市當晚，理想汽車美股收盤跌幅達 5.10%。3 月 4 日，理想 MEGA 發布後的首個交易日，理想汽車港股股價暴跌 10.71%。3 月 5 日，港股剛剛開盤，理想股價隨即又跌了 9.13%。

在 MEGA 正式上市前，就有網友稱 MEGA 的造型像「靈車」，隨後網上又開始流傳一張惡意 P 圖，圖片中 MEGA 的車身和車尾，分別被 P 上了「新能源殯儀車」和「奠」黑色字樣。在 MEGA 上市當日，相關話題迅速衝上熱搜，理想團隊苦不堪言。

據《金融界》報導，對一輛主打家庭定位的七人車來說，這樣的輿論無疑非常不利，不僅會讓消費者感到不舒服，還可能影響購買意願。