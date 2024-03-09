鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至79.55元，預估目標價為5065元
鉅亨網新聞中心 2024-03-09 17:11
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2024年EPS預估：中位數由45.41元上修至79.55元，其中最高估值96.87元，最低估值59.32元，預估目標價為5065元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|96.87(96.87)
|127.93
|215.06
|331.91
|最低值
|59.32(59.32)
|90
|120.78
|331.91
|平均值
|79.64(79.64)
|112.72
|167.92
|331.91
|中位數
|79.55(79.55)
|111.99
|167.92
|331.91
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|53,918,000
|81,468,000
|101,236,000
|146,881,000
|最低值
|41,736,000
|48,015,510
|64,292,450
|146,881,000
|平均值
|47,204,750
|61,679,320
|82,764,230
|146,881,000
|中位數
|47,760,570
|60,309,000
|82,764,230
|146,881,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|25.69
|21.34
|13.61
|7.2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,725,204
|10,428,276
|7,078,919
|4,331,956
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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