貿聯-KY去年EPS 14.37 元 今年看好三大應用帶動成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-09 12:00

連接線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 去年稅後純益 23.17 億元，年減 39.6%，每股純益 14.37 元、每股擬配息 9 元，展望今年，公司認為，今年營運可望重返成長，主要動能將來自工業應用、資訊數據與電器，僅車用則相對保守。

貿聯去年營收 510.51 億元，年減 5%、毛利率 24.7%，年減 1 個百分點；營業利益 42.37 億元，年減 23.6%、營益率 8.3%，年減 2 個百分點；稅後純益 23.17 億元，年減 39.6%、淨利率 4.5%，年減 2.6 個百分點。

針對今年展望，貿聯認為，工業應用隨著半導體設備產業結束下行週期，資本設備業務持續復甦，工業自動化業務近乎落底；資訊數據開始大量出貨高附加價值的數據傳輸和電源產品，HPC 業務反彈，但週邊設備依然疲軟。

貿聯進一步指出，電器雖然短期有庫存消化影響，但隨許多新產品推出，今年展望正向；不過，車用業務持續保守，主要客戶訂單分配比例下降，惟充電業務持續強勁成長。

整體而言，貿聯表示，隨著客戶庫存去化、交貨時間縮短，部分業務訂單能見度提高，營運效率優化使得年度營運現金流和自由現金流創歷史新高，給予降低負債比、提升資本支出並保有更多現金餘額的彈性。