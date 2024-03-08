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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估下修至5.1元，預估目標價為115元

鉅亨網新聞中心 2024-03-08 17:12

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對東陽(1319-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.15元下修至5.1元，其中最高估值5.2元，最低估值5.08元，預估目標價為115元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 5.2(5.2) 6.91 7.22
最低值 5.08(5.08) 5.54 6.15
平均值 5.13(5.14) 6.37 6.61
中位數 5.1(5.15) 6.63 6.53

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 23,859,000 26,347,000 28,343,000
最低值 23,593,000 25,329,000 27,202,000
平均值 23,823,350 26,007,100 27,797,250
中位數 23,859,000 26,146,500 27,822,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 3.64 1.16 1.39 3.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		 21,282,606 18,380,295 17,322,986 21,613,680

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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