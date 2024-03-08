鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)EPS預估上修至19.18元，預估目標價為344.5元
鉅亨網新聞中心 2024-03-08 17:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美時(1795-TW)做出2024年EPS預估：中位數由18.88元上修至19.18元，其中最高估值22.08元，最低估值17.2元，預估目標價為344.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|22.08(22.08)
|29.16
|最低值
|17.2(17.2)
|20.04
|平均值
|19.24(19)
|24.6
|中位數
|19.18(18.88)
|24.6
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|20,563,000
|24,465,000
|最低值
|18,691,890
|19,364,000
|平均值
|19,257,980
|21,914,500
|中位數
|18,977,000
|21,914,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|11.59
|5.5
|4.22
|2.74
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|14,632,772
|12,649,189
|10,728,583
|9,174,740
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1795/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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