美國夏令時間到！美股交易時間調整 提早一小時開盤

鉅亨網新聞中心 2024-03-08 06:13

美國今年將於 3 月 10 日 (週日) 開始夏令時間, 美股交易時間調整如下：

盤前交易為 16:00-21:30;

持續交易為 21:30-04:00;

盤後交易為 04:00-08:00;

夜盤交易為 08:00-16:00。

美國期貨交易對應時間將整體提前 1 小時。

夏令時間、冬令時間是什麼？

夏令時間又稱為「日光節約時間（Daylight Saving Time, DST）」，是一種為了節約能源而實行的時間制度，在歐美地區廣泛實施。

夏天由於日照時間長，天亮時間早，因此在夏令時節，部分實行夏令時間制度的國家，會統一將時間往前調整一個小時，讓所有人依據新的時間，提前一小時起床上班、下班，充分利用夏天日照時間，節省照明電力。

待到冬令時間，再將時間恢復成原本的走時，將原本的時間往後調整一個小時。