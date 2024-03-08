〈能源盤後〉IEA稱全球供需平衡 Brent持平 WTI下跌

鉅亨網編譯許家華 2024-03-08 05:29

據報導，國際能源署 (IEA) 評論表明，今年全球石油供應將足以對應需求。交易商也評估中國石油進口的最新數據，以尋找需求前景的跡象。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 20 美分或近 0.3%，收每桶 78.93 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格價格持平作收，報每桶 82.96 美元。

4 月交割的汽油期貨價格小漲不到 0.1%，收每加侖 2.55 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.2%，收每加侖 2.69 美元。

4 月交割的天然氣價格下跌近 5.8%，收每百萬 Btu 1.82 美元。

市場推動力

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，IEA 曾表明今年全球石油供應足以滿足需求，「這與我們從其他消息來源聽到的情況相反，但這些評論似乎確實給石油帶來了一些下行壓力」。

IEA 石油市場和工業部門負責人 Toril Bosoni 周四表示，全球石油市場「今年供應相對充足」。

與此同時，荷蘭國際集團 (ING) 大宗商品策略師 Ewa Manthey 和 Warren Patterson 周四指出，全球第二大原油消費國中國的貿易數據顯示需求疲軟。

今年頭兩個月原油進口量年增 3.3%，達 1074 萬桶 / 日，但整體趨勢依然疲軟，與 12 月的進口量 1139 萬桶 / 日相比下降。他們指出，中國一直在放緩海外採購，主要是由於煉油廠需求放緩、經濟指標疲軟和庫存增加。

然而，SIA 財富管理公司投資組合經理兼首席市場策略師 Colin Cieszynski 認為，中國貿易數據是正面動力，應可對油價構成支撐力。

「由於油價提前上漲，交易員可能會針對該消息而獲利了結，就像他們對待中國股市那般。總而言之，周四油價的下跌似乎是持續上漲趨勢中的小幅回調。」他說。

美國能源資訊局 (EIA) 周三報導，上周(3/1 止) 美國原油庫存僅增加 140 萬桶，低於分析師預期的 370 萬桶增量，促使當日原油期貨價格上漲。

另外，EIA 數據顯示，上周汽油庫存減少 450 萬桶，而餾分油庫存減少 410 萬桶。DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示：「進入 3 月後，美國煉油廠的運作壓力越來越大，美國燃料需求的強弱更受重視。」

隨著春季的到來，美國的需求預計將在全球成品油市場平衡中發揮重要作用，這將受到越來越多的重視。這通常是一年中汽油進口開始季節性增長的時候，但近幾個月來，由於出口保持強勁，美國汽油和柴油進口非常疲軟，「這意味著美國對全球產品價格產生了看跌影響。」他說。

天然氣消息

天然氣期貨價格周四大跌，係因最新的美國庫存數據表明燃料供應充足。

EIA 周四報告，上周 (3/1 止) 美國儲存的天然氣供應量減少 400 億立方英呎，幾乎吻合分析師預期。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周美國天然氣供應量減少 410 億立方英呎。