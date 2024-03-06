台灣家族企業67%建立接班人計畫 維繫感情主要靠聚餐

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-06 18:45

安永聯合會計師事務所於今 (6) 日公布一份針對台灣近百個上市櫃家族企業的調查結果，顯示其中有 67% 已建立接班人計畫，較 2022 年增加 5%，家族企業積極培養優秀接班人。此外，家族成員前三名聯繫情感的方式為「聚餐」，其次是「旅遊」、「掃墓」。

安永於今 (6) 日與國立政治大學商學院合作發布 調查結果。從結果看出，臺灣家族企業近年進入世代傳承潮，讓後代接班歷練；且越來越多家族企業已建立接班人計畫，接受家族與專業經理人共治，有助提升經營績效與運作效率。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，安永透過調查臺灣上市櫃公司中的家族企業，了解家族企業在家族治理各面向的現況，提出適合的家族治理模式，期望啟發各家族企業提早傳承規劃。

安永聯合會計師事務所安永家族辦公室執業會計師林志翔分享，近年受地緣政治和供應鏈影響，企業營運與布局受到衝擊，對外需具備敏捷性和韌性，對內在接班傳承計畫上，更應及早檢視與規劃。

此次調查由家族成員與治理、家族企業所有權治理與接班、家族財富治理共三大面向探討。從調查對象的結構分析，「父母共同參與經營」的比例大幅升高，由 14% 上升至 22%，「子女共同參與經營」(18%) 大幅下降 9%，除了受訪者結構之影響外，顯見企業在近兩年的接班趨勢，已有後代接班或賦予後代更重要的職務，進入接班歷練。

家族成員情感維繫是家族凝聚力的重要因素，調查前三種聯繫情感的方式為「聚餐」(39%)，其次是「旅遊」(19%)、「掃墓」 (18%)。69% 受訪家族企業有「定期舉辦聯繫感情的聚會」，相較 2022 年增加 8%，顯見家族企業成員更重視家族的情感維繫。此外，家族治理也至關重要，最需要強化的前三個項目是「完善家族接班計畫」(27%)、「家族規範與責任的訂定及制度化」(24%)、「傳承家族願景和價值觀」(19%)；其中「家族規範與責任的訂定及制度化」相較前兩年增加 8%，顯見治理已開始著重於實質制度面的落實與建置。

在正式家族治理機制中，仍以「家族企業董事會或股東會」(32%) 的形式為主，惟以「家族信託契約、家族閉鎖性公司章程」(22%) 作為家族治理機制的受訪者較 2022 年比例大幅增加 14%，顯示信託及閉鎖性公司的概念日益普及。

67% 受訪家族企業已建立接班人計畫，較 2022 年增加 5%，顯示家族企業積極培養優秀接班人。進一步調查接班人培養安排，64% 企業直接安排進入家族企業，37% 希望接班人先到外部企業進行磨練；與 2022 年結果相比，愈來愈多受訪者希望下一代可先進入自家的家族企業培訓。

對於家族企業接班人應具備的重要特質，最看重前三名是「經營獲利的能力」(27%)、「正直誠信」(26%)、「創新、企業變革的能力」(26%)，「經營獲利的能力」較 2022 年增加 7%，顯示在近年地緣政治動盪及高速變遷的商業環境下，家族企業越加看重接班人的經營獲利能力，並期望能持續獲利與生存。

對於家族企業經營與管理模式，39% 受訪家族企業希望「家族掌控董事會，經營管理層面與專業經理人共治」；33% 希望「家族掌控董事會、且為經營管理階層」；僅 6% 家族企業選擇「不參與經營僅持股東身分」，顯示大多家族企業仍高度關注經營管理層面的掌控度。

林志翔表示，這也呼應了調查中的臺灣家族企業專業經理人擔任總經理 (CEO) 比例，有 55.8% 受訪企業過半數總經理由專業經理人擔任，顯示臺灣家族企業由家族成員與專業經理人「共治」的型態相當普遍。

林志翔指出，報告顯示僅有 19.2% 家族企業維持每年至少一次的頻率檢視傳承計畫，甚至有 23.1% 未訂定傳承計畫。建議家族再重新檢視或初次制定傳承計畫時，應從更宏觀層面思考家族治理，並留意傳承過程的稅務影響，以便提前準備繼承稅務和調整股權。此外，為留住有能力的專業經理人，員工獎酬激勵規劃成為家族企業關注的重要課題，確保其永續發展。