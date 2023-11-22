台灣家族企業整體市值逾8200億美元 掌門人平均年齡68歲

台灣董事學會今 (22) 日舉辦華人家族企業年度論壇，並發布報告指出，台灣家族企業財力驚人，整體市值規模超過 8200 億美元，每年股利收入近 1 兆元；相較非家族企業，整體波動性較低，近十年波動度低於 12.87，這也凸顯出成長性的不足。此外，掌門人平均年齡已高達 68 歲，第二代掌權近 23 年，並開始從第二代進入第三代。

蔡鴻青博士點出台灣家族仍重要，但企業競爭力正在弱化，1990 年市值平均新台幣 171 億元、占台股比重 64%，33 年後的今天，平均為 798 億元，占台股比重僅 14%。時值交班之際，蔡鴻青以兩岸三地、華人百大家族經驗，總結出四種路徑，指出目前 7 成仍由原家族經營，其中交棒者績效遠超過年邁未交班者。

此次論壇邀請台灣家族企業福壽實業 (1219-TW) 董事長洪堯昆及寶島光學科技總經理蔡宜珊，進行兩代對談。洪堯昆董事長以交棒角色分享，家族內部問題需藉由妥善溝通、相互尊重來解決，並認同接棒的重要性，強調必須妥善培養下一棒。

蔡宜珊指出，作為家族企業的二代女性，很多辛酸是不為外人所道，希望家族企業拋開性別束縛，期許有更多女性領導人大展長才。

香港中文大學家族企業研究中心研究員鄭志揚表示，要解決家族問題，開會是首要關鍵，若要取得共識須要有清晰的會議守則，且讓每個成員自由發言。

蔡鴻青也點出，在台灣家族開會很困難，尤其是在創業家長期一言堂的情況下，另外，台灣家族企業的分家決策，也常淪為假面平等。他直指，平分就是家族爭端的開始，是個問題關鍵。

EQT 霸菱亞洲投資基金合夥人李承宗則提出與私募基金合作，可為家族轉型的戰略目標，提供靈活性及快速決策。瑞士百達財富管理財富策劃南亞洲主管韓玗珍則分享信託架構如何助家族保存家族財富。