投資人對美股恐高？不妨買中國股票

鉅亨網新聞中心 2024-03-06 14:00

因為美股看起來已經很高了，所以態度偏保守？買入中國股票是一個解決方案。如果你考慮到所有關於中國的負面新聞標題而不願意買，那麼與直覺相反，這恰恰是買進的部分原因。

估值支持這種觀點。Rayliant Global Advisors 投資長許仲翔（Jason Hsu）表示，富時中國 A50 指數和中國滬深 300 指數目前的估值折價多年未見。

有人說，中國的負面消息不絕於耳，比如全球貿易戰、解放軍可能對台灣動武、中國經濟放緩等等，但許仲翔認為，中國股市已經過度反應這種擔憂了。

什麼能幫助中國經濟？

從大局來看，中國政府重視經濟增長，這帶來了一些樂觀。「我們看到，國家主席習近平正從關注中國在國際舞台上的地位的轉向關注經濟」。許仲翔表示。

《MarketWatch》專欄作家 Michael Brush 周一（4 日）指出，這種轉變對投資人有兩大潛在意涵：

1、中國正將資本引導至關鍵增長行業

Guinness Global Investors 亞洲及新興市場股票團隊投資組合經理人 Sharukh Malik 認為，既然房地產投資機器已經停止創造財富，為了促進經濟成長，中國正將資本引導智電動車、工業自動化、晶片製造等關鍵產業。

2、中國政府在股市低迷時買股

今年稍早，中國政府宣布買入股票，以支撐股市，對放空交易也有新的限制。許仲翔說，政府也要求銀行說服高淨值客戶把存款拿來買股。

房地產恐慌被誇大了？

投資人對中國經濟的一大擔憂是，過度槓桿化的房地產所有者，會無法償還貸款，從而引發系統性危機。對此 Brush 認為，這些擔憂可能被誇大了。

其一，自 2020 年以來，政府一直在減少房地產管理公司可以持有的債務規模。

其次，Malik 表示，過去 10 年，中國銀行體系一直在建立資本準備。他說：「整個金融體系可以吸收中國建商的虧損」，一些規模較小的銀行和影子貸款機構可能會遇到麻煩，但它們的貸款規模相對較小。