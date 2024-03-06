趨勢轉變！摩根士丹利：全球資金正重回中國股市

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-06 12:00

摩根士丹利在最新報告中指出，全球資金正在重返中國股市，隨著部分基金對中國市場的看跌氛圍轉淡，全球長線投資人撤出中國股市的行動已經按下暫停鍵。

據《彭博》周二（5 日）報導，摩根士丹利策略師 Gilbert Wong 和 Laura Wang 等周一在報告中寫道，今年 2 月底，中國股市的資金外流情況已經放緩，區域主動型基金經理人已經開始增持成長型和科技股。

摩根士丹利援引全球資金流向監測平台 EPFR 的數據稱，A 股和港股 2 月淨流出 22 億美元（95% 是投資者贖回）。相比之下，1 月淨流出額為 26 億美元。

摩根士丹利認為，外資流向的轉變，可能不完全是「國家隊」介入所致，這可能有助於緩解投資人對中國股市反彈可持續性的一些擔憂。

摩根士丹利說，未來中國經濟和股市會否持續回升，在於宏觀經濟政策會否帶動物價穩定，促進消費。

該報告出爐之際，「北向資金」正持續淨流入 A 股，周二全天淨買入人民幣 15.53 億元，其中滬股通淨買入 4.47 億元，深股通淨買入 11.06 億元。

Wind 的數據顯示，今年 2 月，A 股已經結束了外資連續六個月淨流出走勢，「北向資金」2 月累計加倉 A 股市場人民幣 607.44 億元，寫下 13 個月新高，且「北向資金」當月的 A 股淨買入量已超車去年全年。

對外資而言，吸引他們重返 A 股市場的另一個因素，或許是 A 股的低估值，且他們大多低配，這意味著未來有一定上調空間。

BCA Research 首席新興市場策略師 Arthur Budaghyan 說：「我們（對 A 股）已處於超賣狀態，因此，我預料 A 股市場還有更多上行空間。」