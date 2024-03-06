李強首份政府工作報告來了 經濟學家這麼說

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-06 09:00

中國十四屆全國人大二次會議周二（5 日）揭幕，國務院總理李強首度提出政府工作報告，稱去年圓滿達成全年經濟社會發展主要目標，並把今年全年國內生產毛額（GDP）成長目標定在 5% 左右。

以下是經濟學家對這份政府工作報告的看法。

光大證券高瑞東：

從當前來看，經濟成長率定在 5% 左右，是滿足今年城鎮新增就業 1,200 萬人的內在要求，有助於穩定就業和社會預期。

從長遠來看，這個目標也銜接「十四五」規劃和基本實現現代化的目標，為 2035 年中國人均 GDP 達到中等發達國家水準的遠景規劃目標預留彈性空間。

中金公司彭文生：

李強在去年經濟成長的基礎上提出 2024 年經濟增長 5% 左右的目標，目標明確，兼顧需要和可能，說明政府重視經濟發展，有利於提振市場信心。

中信建投黃文濤：

3% 赤字率和人民幣 1 兆元特別國債，略高於市場預期，體現了積極財政靠前發力，引導預期。

此外，李強說，從今年開始，擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略和重點領域安全能力建設，基本奠定了未來幾年財政保持積極取向。

海通證券荀玉根：

李強強調，貨幣政策要「靈活適度、精準有效」，「保持流動性合理充裕」。我們認為，今年央行可能會進一步放寬貨幣政策，政策利率仍有調整空間。

中信建投竺勁：

從中共在 2021 年中央經濟工作會議上提出「探索新的發展模式」，到今年李強在政府工作報告提出「完善商品房相關基礎性制度」，無不體現了中央對於房地產市場健康平穩發展和居民居住條件改善的關切。擴大保障性住宅建設和供給，滿足居民剛性居住需求和多樣化改善性居住需求，都是回應當前房地產市場供求關係重大變化的措施。

abrdn Asia 投資總監 Xin-Yao Ng：

投資人可能對中國的 GDP 成長和預算赤字目標有點失望，仍希望中國採取更強而有力的財政措施振興經濟。

Natixis SA 首席亞太經濟學家 Alicia Garcia Herrero：

這是一個缺乏計畫的目標，顯示他們沒有意識到局勢的嚴重性，你準備如何支持消費？工資一直在降，有通貨緊縮，你要怎麼做？

麥格理集團經濟學家胡偉俊（Larry Hu）：

決策官員定下這麼有企圖心的成長目標，展現北京支持成長的立場，但李強沒在政府工作報告中提出如何實現目標的新線索。

法國巴黎銀行首席中國經濟學家榮靜（Jacqueline Rong）：