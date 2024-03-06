〈能源盤後〉市場權衡需求前景 油價連2日走跌

鉅亨網編譯許家華 2024-03-06 05:40

國際油價周二 (5 日) 連續第二日走跌，係因 在中國領導人概述其經濟計畫後，投資者開始權衡能源需求前景。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 59 美分或近 0.8%，收每桶 78.15 美元。周一該期貨下跌 1.5%。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 76 美分或 0.9%，報每桶 82.04 美元。周一該期貨下跌 0.9%。

4 月交割的汽油期貨價格跌近 2.1%，收每加侖 2.53 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.5%，收每加侖 2.61 美元。

4 月交割的天然氣價格上漲 2.1%，收每百萬 Btu 1.96 美元，擴大周一 4.4% 漲幅。

市場推動力

瑞訊銀行 (Swissquote Bank) 高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，中國的成長目標「極具野心」，但 WTI 原油「即使在中國做出刺激措施後，也未能擴大上漲至每桶 80 美元以上。」

中國總理李強周二在年度報告中表示，中國 2024 年的官方成長目標為 5% 左右，目前中國正努力應對房地產危機。

李強表示，當局計劃今年與其後幾年每年發行 1 兆元人民幣 (約 1390 億美元) 的「超長期特別國債」——此舉大眾期待已久，政府做出額外支出的承諾，協助支撐疲軟的成長。

此外，當局也計劃為債務纏身的地方政府在「經濟困難」時提供支持。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示：「雖然石油似乎對中國的成長目標感到失望，但實際上非常非常樂觀。我們預期美國和世界其他地區的需求將超出預期。」

他認為，市場不僅會看到創紀錄的石油需求，還會看到今年下半年市場供應不足。「越來越多期貨出現越來越大的逆價差，這一點表明了此情況。」Flynn 說。期貨逆價差即近期交割的石油價格高於較晚交割的石油價格的情況，顯示石油供應緊張。

周一原油價格也下跌，即使 OPEC+ 將自願減產 220 萬桶 / 日延長至第二季也未能找到支撐力。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 表示，第二季應該不會出現供應過剩的情形了，但市場已預期再延長 3 個月。

美國能源資訊局 (EIA) 將於周三發布上周美國石油供應數據。