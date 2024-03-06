全台股最硬分享，機殼股全操作黃金指南

陳冠廷分析師(摩爾投顧) 2024-03-06 08:10

機殼股是伴隨 AI 趨勢必不可少的週邊產品，機殼股也不乏活潑，有飆漲潛力的個股。像營邦 (3693-TW) 在 2023 年漲了 6 倍之多，迎廣 (6117-TW) 在 2023 年也漲了 6-7 倍有，機殼股其實股性和走勢位階還是有區別，我們今天會分享機殼股後面該如何來解讀。我們總共會分享 7 檔機殼相關股票，包括營邦、富驊(5465-TW)、旭品(3325-TW)、晟銘電(3013-TW)、勤誠(8210-TW)、迎廣、振發(5426-TW)

以位階最低來說，依序是營邦再來是富驊，營邦從去年 9 月高點回落下來，回檔到 200 日線附近止跌，尚未有大幅的回漲，3/5 雖然有小漲 3%，以格局來說仍算處於低檔的盤整。

富驊從去年 6/26 高點回檔下來，到今年 1/18 號落底後就開始盤整，至於為什麼富驊以位階來說比營邦更高，因為富驊 3/5 出量攻上一根漲停，將要挑戰去年 11/21 和 12/11 高點形成的壓力，短線上富驊再創高機會仍大。

旭品和晟銘電的股性跟走勢比較亦步亦趨，晟銘電已經連續 3 天漲停，旭品則是波段轉強第一天漲停，我認為旭品再創高的機會大，晟銘電突破去年 7/24 高點要小心拉回。

勤誠從 1/22 高點回檔下來，3/5 大漲 7.3% 轉強，這是個止跌點，也是再創高續強的機會點。

再來是股性上我認為最活潑的迎廣和振發，迎廣從去年 12/7 高點以來到目前都是屬於箱型壓力的震盪盤整，中間多次測試壓力但最後都是假突破，比如去年 12/25 和今年 1/3、1/19、2/19、2/23 都有盤中大漲但最終又拉回的狀況，這其實也代表迎廣的壓力區力量蓄積已久，3/5 是首度出量漲停出現較明顯的轉強訊號，短線上突破再創高的機會很大。

振發從 2/19 高點連續回檔下來，3/5 盤中有下殺洗盤的現象，最終又攻到漲停板鎖定，也是跌深再轉強的訊號出現，再續強創高的機會大。

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師