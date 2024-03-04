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鉅亨速報

盤後速報 - 上詮(3363)下週(3月11日)除息0.5元，預估參考價122.5元

鉅亨網新聞中心 2024-03-04 17:05

上詮(3363-TW)下週(3月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(3月4日)收盤價123.00元計算，預估參考價為122.5元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

上詮(3363-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖被動元件之設計、生產與銷售服務。光纖模組及整合系統之設計、生產與銷售服務。光纖相關之生產測試儀器設備之設計、生產與銷售服務。近5日股價上漲19.9%，櫃買市場加權指數上漲1.94%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/11 123.00 0.5 0.41% 0.0
2023/06/28 40.65 0.5 1.23% 0.0
2022/06/24 24.95 1.6 6.41% 0.0
2021/06/25 26.55 1.0 3.77% 0.0
2020/06/24 27.1 0.8 2.95% 0.0

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