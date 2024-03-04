盤後速報 - 上詮(3363)下週(3月11日)除息0.5元，預估參考價122.5元
鉅亨網新聞中心 2024-03-04 17:05
上詮(3363-TW)下週(3月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(3月4日)收盤價123.00元計算，預估參考價為122.5元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
上詮(3363-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖被動元件之設計、生產與銷售服務。光纖模組及整合系統之設計、生產與銷售服務。光纖相關之生產測試儀器設備之設計、生產與銷售服務。近5日股價上漲19.9%，櫃買市場加權指數上漲1.94%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/11
|123.00
|0.5
|0.41%
|0.0
|2023/06/28
|40.65
|0.5
|1.23%
|0.0
|2022/06/24
|24.95
|1.6
|6.41%
|0.0
|2021/06/25
|26.55
|1.0
|3.77%
|0.0
|2020/06/24
|27.1
|0.8
|2.95%
|0.0
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