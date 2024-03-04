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鉅亨速報

盤後速報 - 尚凡(5278)下週(3月11日)除息3.01元，預估參考價226.99元

鉅亨網新聞中心 2024-03-04 17:05

尚凡(5278-TW)下週(3月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.01元。

以今日(3月4日)收盤價230.00元計算，預估參考價為226.99元，息值合計為3.01元，股息殖利率1.31%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

尚凡(5278-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為社群交友網路平台服務。近5日股價下跌2.94%，櫃買市場加權指數上漲1.94%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/11 230.00 3.0119 1.31% 0.0
2023/11/28 216.0 2.4079 1.11% 0.0
2023/09/14 187.0 2.8548 1.53% 0.0
2023/04/20 178.5 2.7897 1.56% 0.0
2023/03/07 188.5 2.1544 1.14% 0.0

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