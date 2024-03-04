盤後速報 - 尚凡(5278)下週(3月11日)除息3.01元，預估參考價226.99元
鉅亨網新聞中心 2024-03-04 17:05
尚凡(5278-TW)下週(3月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.01元。
以今日(3月4日)收盤價230.00元計算，預估參考價為226.99元，息值合計為3.01元，股息殖利率1.31%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
尚凡(5278-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為社群交友網路平台服務。近5日股價下跌2.94%，櫃買市場加權指數上漲1.94%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/11
|230.00
|3.0119
|1.31%
|0.0
|2023/11/28
|216.0
|2.4079
|1.11%
|0.0
|2023/09/14
|187.0
|2.8548
|1.53%
|0.0
|2023/04/20
|178.5
|2.7897
|1.56%
|0.0
|2023/03/07
|188.5
|2.1544
|1.14%
|0.0
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