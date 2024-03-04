盤中速報 - SLP大漲21.32%，報0.0072美元
鉅亨網新聞中心 2024-03-04 08:05
SLP(SLP)在過去 24 小時內漲幅超過21.32%，最新價格0.0072美元，總成交量達1.90億美元，總市值3.01億美元，目前市值排名第 109 名。
近 1 日最高價：0.0083美元，近 1 日最低價：0.0058美元，流通供給量：41,411,946,701。
柔滑愛情藥水（SLP）是熱門NFT遊戲《Axie Infinity》中的ERC-20遊戲代幣。 這種代幣無限量供應，是《Axie Infinity》遊戲玩家的主要收入來源。 在《Axie Infinity》生態系統內，玩家可使用SLP來繁殖名為Axie的數位寵物，隨後將這些寵物在市場上作為NFT出售給其他玩家。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+57.81%
- 近 1 月：+104.71%
- 近 3 月：+140.74%
- 近 6 月：+330.15%
- 今年以來：+87.48%
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