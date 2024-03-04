鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.15億美元，AXS(AXS)24小時漲幅達10.3%

鉅亨網新聞中心 2024-03-04 10:15

近一週漲幅：COTI(COTI)近一週漲幅22.8%；Verge(XVG)近一週漲幅18.2%；Xai(XAI)近一週漲幅10.5%。

24小時跌幅：Memecoin(MEME)24小時跌幅31.4%；FTM(FTM)24小時跌幅29.1%；Bonk(BONK)24小時跌幅27.7%。

亮點幣種： 比特幣 (BTC)24小時成交量達23.15億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達14.91億美元； 以太幣 (ETH)24小時成交量達13.73億美元。

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