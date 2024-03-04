鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.15億美元，AXS(AXS)24小時漲幅達10.3%
鉅亨網新聞中心 2024-03-04 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,282.44美元，24小時漲跌幅+2.47%；以太幣(ETH)現報價格3,476.45美元，24小時漲跌幅+1.48%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達23.15億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達14.91億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.73億美元。
24小時漲幅：AXS(AXS)24小時漲幅10.3%；比特幣現金(BCH)24小時漲幅8.87%；GMT(GMT)24小時漲幅9.24%。
24小時跌幅：Memecoin(MEME)24小時跌幅31.4%；FTM(FTM)24小時跌幅29.1%；Bonk(BONK)24小時跌幅27.7%。
近一週漲幅：COTI(COTI)近一週漲幅22.8%；Verge(XVG)近一週漲幅18.2%；Xai(XAI)近一週漲幅10.5%。
近一週跌幅：FLOKI(FLOKI)近一週跌幅237%；柴犬幣(SHIB)近一週跌幅124%；Bonk(BONK)近一週跌幅99.9%。
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