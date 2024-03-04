中國新能源車廠2月銷量 大幅下滑

面對銷售壓力，新能源車廠年後火速開「捲」。比亞迪掀起一輪「電比油低」降價潮。比亞迪在 2 月 19 日宣布推出秦 PLUS 和驅逐艦 05 榮耀版，並將兩款車型起售價定為人民幣 7.98 萬元，相比冠軍版，分別降價 2 萬元和 2.2 萬元。



隨後，比亞迪又上演降價「四連擊」，不到半個月時間內，已經在王朝網、海洋網陸續推出海豚榮耀版、漢榮耀版、唐榮耀版等七款榮耀版車型。3 月 1 日，比亞迪降價後浪又至，推出比亞迪宋 Pro DM-i 榮耀版，起售價降至 10.98 萬元。



同一天，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 針對 Model 3 和 Model Y 車型，宣布三個優惠，若消費者在 3 月底前領走 Model Y 新車，最高優惠接近 3.5 萬元。



重量級車廠的降價舉動，已經引發「多米諾骨牌效應」。上汽通用五菱、長安啟源、哪吒汽車、吉利汽車等車廠快速跟進，調降價格。