中國新能源車廠2月銷量 大幅下滑
鉅亨網新聞中心 2024-03-04 13:00
中國新能源車廠相繼在上周五（1 日）公布 2 月銷售或交車成績，受春節因素干擾，幾乎所有車廠均出現下滑。
據《中國基金報》報導，比亞迪 (002594-CN) 產銷公告顯示，2 月新能源車銷量為 12.23 萬輛，去年同期為 19.37 萬輛，1 月為 20.15 萬輛。今年 1~2 月，比亞迪累計銷量為 32.38 萬輛，年降 6.14%。
近幾個月表現亮眼的 AITO 問界，2 月全系交付新車 2.11 萬輛，蟬聯新勢力品牌銷售冠軍，但數量仍不如 1 月的 3.3 萬輛。
零跑汽車 (09863-HK) 2 月交付量為 6,566 量，較 1 月銳減 46.5%。埃安公布數據顯示，當月銷量為 1.67 萬輛，較 1 月驟減 33.2%。蔚來 (09866-HK) 2 月交付新車 8,132 輛，月降 19%。
乘聯會此前發布的數據顯示，2 月狹義乘用車零售銷量預估為 115 萬輛，年降 17.3%，月降 43.5%。其中新能源車零售銷量為 38 萬輛，年降 13.4%，月降 43%。乘聯會認為，2 月總體終端銷售表現不如預期。
中國汽車流通協會在 2 月 29 日發布的「中國汽車經銷商庫存預警指數調查」顯示，2 月汽車經銷商庫存預警指數為 64.1%，年升 6 個百分點，月升 4.2 個百分點。庫存預警指數位於榮枯線之上，汽車流通行業處在不景氣區間。
面對銷售壓力，新能源車廠年後火速開「捲」。比亞迪掀起一輪「電比油低」降價潮。比亞迪在 2 月 19 日宣布推出秦 PLUS 和驅逐艦 05 榮耀版，並將兩款車型起售價定為人民幣 7.98 萬元，相比冠軍版，分別降價 2 萬元和 2.2 萬元。
隨後，比亞迪又上演降價「四連擊」，不到半個月時間內，已經在王朝網、海洋網陸續推出海豚榮耀版、漢榮耀版、唐榮耀版等七款榮耀版車型。3 月 1 日，比亞迪降價後浪又至，推出比亞迪宋 Pro DM-i 榮耀版，起售價降至 10.98 萬元。
同一天，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 針對 Model 3 和 Model Y 車型，宣布三個優惠，若消費者在 3 月底前領走 Model Y 新車，最高優惠接近 3.5 萬元。
重量級車廠的降價舉動，已經引發「多米諾骨牌效應」。上汽通用五菱、長安啟源、哪吒汽車、吉利汽車等車廠快速跟進，調降價格。
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