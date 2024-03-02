美國商務部長：假如路上有300萬中國車 北京能讓它們同時熄火

鉅亨網新聞中心 2024-03-02 22:56

美國總統拜登宣布將調查中國製智慧車後，商務部長雷蒙多周五（1 日）聲稱中國生產的智慧車，可能「每分鐘都在蒐集數百萬美國人的數據」，且「假如美國路上有 300 萬輛中國車，北京能讓它們同時熄火」。

據《MSNBC》報導，雷蒙多表示，如今的汽車如同「裝了輪子的 iPhone」，可以記錄大量訊息。「想像一下，假如有數百萬輛中國製汽車在美國的道路上跑，每分鐘都在蒐集數百萬美國人的數據，然後把這些數據傳回北京……」

雷蒙多說，如果車輛的軟體被禁用，將導致汽車無法行駛。她說道：「試想一下，假如有 300 萬輛中國製汽車行駛在美國道路上，而北京可以讓它們同時熄火。」

據《紐約時報》報導，拜登政府周四宣布將採取措施，阻止中國聯網車和卡車進入美國市場。美方認為，這些汽車的聯網操作系統，會蒐集美國公民和基礎設施的敏感數據，並將這些資料傳回中國，對國安構成威脅。

美國商務部將馬上採取行動，啟動安全威脅調查，這可能會導致針對中國生產的汽車制定新法規或限制。

對此，中國外交部發言人毛寧周五在例行記者會上表示，中國汽車在全球廣受歡迎，靠的不是所謂「不公平做法」，而是在激烈市場競爭中形成的技術創新和過硬品質。

毛寧說，中國始終向全球汽車企業敞開大門，美國車廠一直充分享受中國大市場的紅利。反倒是美方大搞貿易保護主義，設置歧視性補貼政策等障礙，嚴重阻礙中國汽車進入美國市場。