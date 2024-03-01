普丁發飆了 稱西方國家不要忘了拿破崙的命運

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-01 11:24

在烏克蘭戰爭進入第三年之際，俄羅斯總統普丁周四（29 日）在莫斯科向議會上下兩院提出年度國情咨文，這是他第 19 次發表國情咨文，談及烏克蘭戰爭、俄國與西方國家關係等問題。

據俄羅斯《觀點報》報導，普丁今年的國情咨文時長創紀錄，長達 2 小時 6 分鐘，打破 2018 年的 1 小時 55 分鐘紀錄。

俄國社會學家沙波瓦洛夫表示，普丁在國情咨文中清楚闡明俄羅斯在世界舞台上的優先事項、國家目標和利益，以及發展戰略。

《德國之聲》指出，烏克蘭戰爭已進入第三個年頭，與去年不同的是，最近幾個月俄軍在戰場上取得了一些戰果，包括奪取東部城市阿夫迪夫卡。與此同時，美國對烏克蘭的新一輪軍事援助計畫在國會受阻。

以下是普丁的國情咨文要點：

拿破崙

普丁說：「西方正在討論向烏克蘭派遣軍事特遣隊的可能性，但他們忘了以前那些人（拿破崙、希特勒）的命運嗎？我們卻還記得……」

他咳嗽了一下，繼續說：「不同的是，現在，他們將面臨更加悲慘的後果，他們必須明白，我們也有武器——是的，他們知道這一點， 正如我剛才所說——能夠打擊到他們領土上目標的武器。他們的這些事，讓全世界都感到恐懼，確實造成了引發核武器衝突的風險，這意味著文明的毀滅，他們是不明白還是怎麼回事？…… 他們對戰爭沒有概念，他們還以為戰爭是一部動畫片而已……」

俄國攻歐

普丁說，西方國家有人稱「俄國似乎計劃襲擊歐洲」，「這是無稽之談」。

戰略核力量

普丁表示，俄國戰略核力量處於完全戰備狀態，「俄羅斯的對手必須記住，俄羅斯擁有能夠打擊其領土上目標的武器」。

軍備競賽

普丁指出，西方國家想把俄羅斯拖入軍備競賽。

金磚國家