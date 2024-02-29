農曆年前用人需求增 1月失業率創24年來同期新低
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-29 19:06
主計總處今 (29) 日公布 1 月失業率為 3.31%，年減 0.19 個百分點，創 24 年來同期新低，主要是因農曆年前廠商用人需求升溫，失業人數共 39 萬 7000 人，較上月減少 2000 人或 0.49%。
主計總處說明，1 月因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少 5000 人，因對原有工作不滿意而失業者增 2000 人；與去年同期相比，失業人數減少 1 萬 9000 人或 4.63%。
從就業面來看，1 月就業人數為 1158 萬 7000 人，月增 4000 人或 0.03%，其中服務業部門增加 5000 人或 0.07%，工業部門與上月持平；比起去年同期，增加 11 萬 6000 人或 1.01%。
觀察各主要國家 (地區) 失業率，美國 1 月為 4.1%，南韓 3.7%，香港 2.7%，日本至 12 月為 2.3%。
主計總處 1 月起將尋職期間資料標準周由單周擴大為過去 4 周，使失業人數增 5000 人，失業率上調 0.04 個百分點，另因勞動市場尋職者增加，勞動力參與率略升。
- 存股訊號響起？下一步怎麼做？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇