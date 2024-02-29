農曆年前用人需求增 1月失業率創24年來同期新低

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-29 19:06

主計總處今 (29) 日公布 1 月失業率為 3.31%，年減 0.19 個百分點，創 24 年來同期新低，主要是因農曆年前廠商用人需求升溫，失業人數共 39 萬 7000 人，較上月減少 2000 人或 0.49%。

主計總處說明，1 月因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少 5000 人，因對原有工作不滿意而失業者增 2000 人；與去年同期相比，失業人數減少 1 萬 9000 人或 4.63%。

從就業面來看，1 月就業人數為 1158 萬 7000 人，月增 4000 人或 0.03%，其中服務業部門增加 5000 人或 0.07%，工業部門與上月持平；比起去年同期，增加 11 萬 6000 人或 1.01%。

觀察各主要國家 (地區) 失業率，美國 1 月為 4.1%，南韓 3.7%，香港 2.7%，日本至 12 月為 2.3%。