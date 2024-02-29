【選股策略】高檔爆量對股價的影響?兩張圖解析誘多訊號

鉅亨研報 2024-02-29 10:13

從股價與成交量就可以挖掘許多交易訊息，我們都知道高檔爆量可能是警訊，但實際面臨時卻常常猶豫不決，到底該砍股票還是留著，今天的文章就以統計的角度給投資人一些參考!

首先將高檔爆量定義出來，並分為高檔爆量紅Ｋ與高檔爆量黑Ｋ來看持有報酬分佈：

一、高檔爆量紅ｋ：

在下圖中橫軸為持有期數，分為持有 1 天到持有 20 天，綜軸為平均報酬分佈，從圖中可以發現當出現高檔爆量紅 k 時持有 1 期的平均報酬還會是正的，但是到了後面幾期的平均報酬就為負報酬 (下圖紅框為持有 0~11 天)。

從這點我們可以解釋一種市場現象：高檔爆量紅 k 可能是一種誘多訊號，可以試想股價創高收紅，與此同時成交量也來到最高量，股票從無人知曉到人盡皆知，並且多數人在最高點時持有該檔股票，但後續幾天股價就開始拉回…，說明有人獲利了結下車了有人還套在最高點。

二、高檔爆量黑ｋ：

從下圖可以看到結果，這個結果可能與我們平常所想的不太一樣！

在持有第２天之後平均報酬都是正報酬，也就是說在此定義之下，如果看到高檔爆量黑Ｋ，後續兩天高機率陷入拉回整理，但如果股價並未繼續往下破低，不破低股價就有機會再次被有心人往上拉抬。