美國串流業者去年訂戶成長幅度腰斬

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-27 22:33

研究公司 Antenna 的數據顯示，去年美國串流媒體用戶成長減半至 10.1%，這是該產業在關鍵市場榮景可能已經結束的另一個跡象。

優質訂閱視訊點播類別的成長較 2022 年的 21.6% 有所放緩，但其整體成長在 4 年內翻了一倍多，顯示續訂趨勢穩定。

串流媒體巨頭 Netflix (NFLX-US)、康卡斯特 (CMSCA-US) 旗下的 Peacock 和派拉蒙全球 (PARA-US) 的 Paramount+ 是主要成長動力來源；截至 2023 年底，訂閱總數達到 2.429 億。

Antenna 表示，串流媒體正在進入一個覺醒的新階段。

報告指出，這些業者從過度關注收購到吸引大量受眾，現在將重點轉向管理訂戶。

在串流媒體熱潮開始時，業者專注於投入資金提供大量內容以吸引和留住訂戶。疫情期間，顧客在無法前往影院的情況下在家中也簽署了服務。