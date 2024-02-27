美企高管接連賣股套現 股價高點已至？

鉅亨網新聞中心 2024-02-27 18:18

數據顯示，貝佐斯光是 2 月 9 個交易日就拋售了 5000 萬股亞馬遜股票，價值約 85 億美元，數量相當驚人。祖克柏則在 2023 年最後兩個月以超過 4 億美元的價格套現 Meta 近 180 萬股股票。戴蒙本月加入前兩人行列，以約 1.5 億美元的價格拋售了小摩約 82.2 萬股股票。

過去一年 Meta 股價飆漲了 186%，摩根大通上漲近 30%，亞馬遜上漲近 90%。這三家公司的股價都接近歷史新高。

祖克柏在最近交易之前已有將近 2 年沒有出售 Meta 股票。在 2019 年之前，貝佐斯每年出售的股票不到 30 億美元；2020 年初他在 4 天內賣出超過 30 億美元的股票。戴蒙擔任執行長 18 年，這也是他首次出售摩根大通股票。

雖然高管拋售股票的原因有很多：例如，Meta 發言人表示，祖克柏出售 Meta 股票主要是為了資助慈善活動，承諾將其 99% 股份捐獻給慈善目的。而根據相關報導，貝佐斯套現支付包括遊艇、太空船和豪宅等大額支付。

戴蒙這次售股是早在 2022 年即制訂的預先安排交易計畫之一，該計畫股票交易按照預定的時間表和價格目標自動進行。戴蒙堅稱，交易的動機並不是對銀行生存的任何特別擔憂，他相信摩根大通未來的潛力。

但是，將三家公司股價的漲幅納入考量，似乎代表這些股票的上漲幅度可能非常有限。

分析師認為，戴蒙將此次拋售作為其個人持股多元化的一種手段，從而保護自己免受未來任何股市下跌的影響。貝佐斯的售股則顯示他專注於財富多元化和追求其他事業。

話雖如此，企業高層還是應該要意識到，在出售公司大量股票時會向市場發出什麼訊息。

不過最重要的是：貝佐斯、祖克柏和戴蒙所售持股只占他們所持股份的一小部分；他們仍在各自公司成功持有大量股票。