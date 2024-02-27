盤中速報 - DAR大漲37%，報0.22213美元
鉅亨網新聞中心 2024-02-27 10:07
DAR(DAR)在過去 24 小時內漲幅超過37%，最新價格0.22213美元，總成交量達0.71億美元，總市值0.89億美元，目前市值排名第 170 名。
近 1 日最高價：0.25364美元，近 1 日最低價：0.16089美元，流通供給量：398,953,623。
Mines of Dalarnia是一款帶有程序生成關卡的動作冒險游戲。玩家通過挖掘和組合各種游戲內物品來提高技能和裝備以解開MoD宇宙的秘密，同時尋找稀有物品。DAR是MoD的原生代幣，作為治理代幣以及升級工具和在市場上進行交易的必要貨幣。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+55.60%
- 近 1 月：+100.78%
- 近 3 月：+97.77%
- 近 6 月：+196.02%
- 今年以來：+56.16%
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