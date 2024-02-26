新紡發表ISP永續制服 單一材質成衣鎖定綠色採購商機

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-26 18:50

新紡 (1419-TW) 今 (26) 日舉辦無限衣計畫 (INFINITY SHIRT PROJECT，ISP) 永續制服發表會，總經理張瑞南表示，透過 100% 單一材質成衣，協助企業團服、制服達到「無限循環、零廢棄、綠色採購」，目前也獲台泥集團、台新金、新光產險、遠雄海洋公園等企業單位採用。

張瑞南表示，2050 年淨零碳排放目標已成為全球共識，行政院環境部資源循環署也在 1 月 24 日函頒「機關及公民營單位服飾紡織品循環採購指引」，讓單一材質的永續制服成為下一個 ESG 重要指標，而 ISP 可協助企落實 100% 單一材質永續制服。

新紡協理王仁宗進一步指出，目前採用 100% 單一材質制服的客戶，占新紡全部制服客戶的 5 成，若擴大延伸至採用回收材質的綠色產品，目前同樣占公司紡織本業超過一半，綠色產品近 3 年每年都有倍數成長，今年也可望延續強勁的增幅態勢。

王仁宗補充，ISP 初期從 B2B 市場出發，鎖定銀行、軍警、校園、醫護、交通等團體制服需求外，目前也持續與運動、戶外服飾品牌客戶合作，拓展 B2C 市場；新紡自身也推出 ISP 理念之子品牌「FYNE」，是全台灣首家 100% 使用循環布料、單一材質的環保服飾品牌。