雲豹能源攜手泰國SSP集團 首波開發台灣陸域風場

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-26 18:30

雲豹能源 (6869-TW) 積極啟動海外佈局計畫，今 (26) 日宣布與泰國上市能源公司 Sermsang Power Corporation PLC.(SSP) 簽署海外投資合作意向書 (MOU)，雙方將強強聯手展開跨國合作，瞄準海外再生能源開發投資案，攜手打能源國際盃。

雲豹能源此次由旗下風力發電開發子公司瑞風能源，與泰國 SSP 能源共同開發位於台灣南部的陸域風力發電案場，裝置量 38MW，並完成開發合作簽約，成為 SSP 在台投資的首座風力發電廠。

雲豹能源總經理趙書閔表示，隨著國際供應鏈對綠電及淨零碳排需求提升，公司不僅加速佈局國內循環經濟事業體，海外市場更是重點發展項目，此次與 SSP 啟動跨國合作，首波合作項目為出售風力發電案場，未來將攜手拓展海外各項再生能源投資版圖，相互合作、資源串聯，提升台灣綠能產業國際能見度，以達實質經貿外交綜效。

泰國 SSP 能源公司執行長瓦魯特 (Mr. Varut Tummavaranukub) 表示，SSP 長期在國內外投資再生能源案場，台灣更是重要投資標的之一，這次藉由難得機會，率領團隊來台與雲豹能源簽署合作意向書，並投資陸域風電案場，是企業擴大投資的一項重要機會，希望藉由後續合作計畫幫助全球再生能源茁壯發展。

SSP 能源公司 (ISIN Code:TH8206010002) 於 2015 年成立，2017 年在泰國掛牌上市，公司市值約新台幣 100 億元，投資領域包含太陽光電、風能、生質能等再生能源項目，近年積極在亞洲開發、投資和拓展再生能源，足跡遍佈泰國、日本、越南、印尼以及蒙古等國家，並於上述地區持有七座大型太陽能電廠及數十座屋頂型太陽能電廠。