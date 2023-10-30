〈光寶科法說〉Q4營運可望微幅成長 車用及雲端電源為兩大動能

電源大廠光寶科 (2301-TW) 今 (30) 日舉辦法說會，展望第四季，光寶科總經理邱森彬指出，第四季營運將微幅成長，車用與雲端電源供應器是主要成長動能，明年市況可能與今年持平或逐步回升。

展望第四季，邱森彬表示，除車用與雲端電源業務是主要成長動能外，可看到 PC 消費性產品需求已落底，將緩步回升，許多不利因素也已走到盡頭，整體營運將微幅成長。

至於明年，邱森彬則說，最大變數是地緣政治及通膨兩大不確定因素，市況可能與今年持平或逐步回升。

從各應用來看，邱森彬樂觀看雲端運算市場需求，新一代 5.5 kW 電源產品已開始出貨，AI 相關電源第三季在雲端電源業務中的營收比重，已提高至雙位數。另外，光寶科以全新品牌 COOLITE 推出的液冷解決方案，預計 2025 年可貢獻營收。

電動車發展部分，邱森彬指出，美國子公司 Pii 正式推出 Level 3 DC 快速充電產品，提供 30kW 至 180kW 的高速充電解決方案，可廣泛運用在商用及公共 EV 基礎設施、車隊及服務運營商等領域。

市場關心車用與雲端電源相關產品，是否受到 GPU 缺料影響。邱森彬則認為，最快明年第二季 GPU 缺料問題有望緩解，屆時車用與雲端電源相關產品的出貨量將有所提升。

光寶科也積極佈局全球，邱森彬指出，越南廠可望成為最大生產基地，美國達拉斯廠房目前進度順利，預計第四季有兩條線試產，明年有望貢獻營收 20 億元。